    Замминистра назвал последствия нападения на посольство Азербайджана для иранского туризма

    В регионе
    • 08 сентября, 2025
    • 09:04
    Иран из-за нападения на посольство Азербайджана в Тегеране потерял 1,8 млн азербайджанских туристов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Telegram-канал "Свободный Иран", об этом заявил заместитель министра культурного наследия Ирана Ануширеван Мохсени на брифинге для журналистов.

    "В результате инцидента против гражданина Азербайджана [в посольстве] мы потеряли 1 миллион 800 тысяч туристов из Азербайджана", - сказал чиновник.

    Напомним, что инцидент произошел 27 января 2023 года в 08:30 по бакинскому времени. Гражданин Ирана Ясин Гусейнзаде, вооруженный автоматом Калашникова, прорвался через пост охраны посольства, убил начальника охраны Орхана Аскерова и ранил сотрудников службы охраны Васифа Тагиева и Махира Иманова, которые пытались предотвратить нападение.

    Министерство иностранных дел Азербайджана 30 января эвакуировало сотрудников посольства из Тегерана, после чего деятельность дипломатического представительства была приостановлена. В связи с нападением в Государственной службе безопасности Азербайджана было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана.

    Орхан Аскеров был похоронен на Второй Аллее Шехидов в Баку. 3 февраля 2023 года Указом президента Азербайджана Орхан Ризван оглу Аскеров был посмертно награжден медалью "За Родину ". Васиф Натиг оглу Тагиев был награжден орденом "Доблесть" первой степени, а Махир Камиль оглу Иманов - медалью "За Родину ".

    После нападения деятельность посольства Азербайджана в Тегеране была приостановлена. Сотрудники посольства и их семьи были эвакуированы в Баку 29 января 2023 года.

    В результате переговоров между двумя государствами 15 июля 2024 года посольство Азербайджана в Иране возобновило свою деятельность по новому адресу, посол и дипломатический персонал вернулись в Иран.

    Процесс судебного разбирательства над Ясином Гусейнзаде продолжался два года. После суда Министерство юстиции Ирана сообщило о вынесении ему смертного приговора. Верховный суд Ирана утвердил приговор о смертной казни в отношении нападавшего на посольство, после чего дело было передано в Тегеран для исполнения уголовного приговора.

    Я. Гусейнзаде был казнен через повешение утром 21 мая.

