Замминистра науки и высшего образования РФ умер во время перелета с Кубы

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко умер в субботу на 47-м году жизни, возвращаясь из рабочей поездки на Кубу.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко умер на 47-м году жизни, возвращаясь из рабочей поездки на Кубу.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки РФ.

"20 мая скончался статс-секретарь - заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Петр Александрович Кучеренко, - говорится на сайте ведомства. - Петру Кучеренко стало плохо в самолете, на котором российская делегация возвращалась из рабочей командировки на Кубу. Борт приземлился в городе Минеральные Воды, где врачи пытались оказать помощь, но спасти Петра Александровича не удалось".

Минобрнауки выразило соболезнования родным и близким умершего.

Кучеренко занимал пост замминистра науки и высшего образования с 30 марта 2020 года.