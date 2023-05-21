О нас

Замминистра науки и высшего образования РФ умер во время перелета с Кубы

Замминистра науки и высшего образования РФ умер во время перелета с Кубы Заместитель министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко умер в субботу на 47-м году жизни, возвращаясь из рабочей поездки на Кубу.
В регионе
21 мая 2023 г. 10:34
Замминистра науки и высшего образования РФ умер во время перелета с Кубы

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко умер на 47-м году жизни, возвращаясь из рабочей поездки на Кубу.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки РФ.

"20 мая скончался статс-секретарь - заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Петр Александрович Кучеренко, - говорится на сайте ведомства. - Петру Кучеренко стало плохо в самолете, на котором российская делегация возвращалась из рабочей командировки на Кубу. Борт приземлился в городе Минеральные Воды, где врачи пытались оказать помощь, но спасти Петра Александровича не удалось".

Минобрнауки выразило соболезнования родным и близким умершего.

Кучеренко занимал пост замминистра науки и высшего образования с 30 марта 2020 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiyanın təhsil nazirinin müavini səfərdən qayıdarkən ölüb

Самое важное

Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59
США продолжат поддерживать устойчивый и справедливый мир между Азербайджаном и Арменией
США продолжат поддерживать устойчивый и справедливый мир между Азербайджаном и Арменией
20 мая 2023 г. 01:19
Джо Байден поздравил Ильхама Алиева
Джо Байден поздравил Ильхама Алиева
20 мая 2023 г. 01:05
Президент Ильхам Алиев: Стремительное вооружение Армении создает новые угрозы
Президент Ильхам Алиев: Стремительное вооружение Армении создает новые угрозы
19 мая 2023 г. 17:03
МИД Британии призвало Армению обращаться с азербайджанскими военнопленными в соответствии с международным правом
ФотоМИД Британии призвало Армению обращаться с азербайджанскими военнопленными в соответствии с международным правом
19 мая 2023 г. 13:33
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24
В Баку трагически погибли двое детей
В Баку трагически погибли двое детей
18 мая 2023 г. 09:31
Президент и первая леди ознакомились с XVI выставкой Caspian Agro и XXVIII выставкой InterFood Azerbaijan
ФотоПрезидент и первая леди ознакомились с XVI выставкой Caspian Agro и XXVIII выставкой InterFood Azerbaijan
17 мая 2023 г. 20:44
Депутат Шамиль Айрым: Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня
Депутат Шамиль Айрым: Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня
17 мая 2023 г. 15:28
Председатель парламента Молдовы: Часть народа хочет объединиться с Румынией, мы - одна нация
ФотоПредседатель парламента Молдовы: Часть народа хочет объединиться с Румынией, мы - одна нация
17 мая 2023 г. 14:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi