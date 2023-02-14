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Этибар Мирзоев обсудил оперативную обстановку в штабе спасательных сил в Кахраманмараше

Этибар Мирзоев обсудил оперативную обстановку в штабе спасательных сил в Кахраманмараше С участием заместителя министра по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана генерал-лейтенанта Этибара Мирзоева в штабе спасательных сил МЧС в Кахраманмараше состоялось очередное совещание.
В регионе
14 февраля 2023 г. 13:15
Этибар Мирзоев обсудил оперативную обстановку в штабе спасательных сил в Кахраманмараше

С участием заместителя министра по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана генерал-лейтенанта Этибара Мирзоева в штабе спасательных сил МЧС в Кахраманмараше состоялось очередное совещание.

Об этом Report сообщили в МЧС.

На совещании были обсуждены текущая оперативная обстановка и достигнутые результаты. Кроме того, были рассмотрены предстоящие шаги, вопросы доставки и передачи гумпомощи в соответствующие пункты, даны поручения.

Находящиеся в Турции по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева силы быстрого реагирования МЧС продолжают поисково-спасательные работы по ликвидации последствий мощного землетрясения, произошедшего в братской стране.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKahramanmaraşda general Azərbaycan xilasetmə qüvvələrinin qərargahında əməliyyat şəraitini müzakirə edib, tapşırıqlar verib

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