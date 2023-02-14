Этибар Мирзоев обсудил оперативную обстановку в штабе спасательных сил в Кахраманмараше

С участием заместителя министра по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана генерал-лейтенанта Этибара Мирзоева в штабе спасательных сил МЧС в Кахраманмараше состоялось очередное совещание.
Об этом Report сообщили в МЧС.
На совещании были обсуждены текущая оперативная обстановка и достигнутые результаты. Кроме того, были рассмотрены предстоящие шаги, вопросы доставки и передачи гумпомощи в соответствующие пункты, даны поручения.
Находящиеся в Турции по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева силы быстрого реагирования МЧС продолжают поисково-спасательные работы по ликвидации последствий мощного землетрясения, произошедшего в братской стране.