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Замминистра иностранных дел России провел переговоры с главой МИД Армении

Замминистра иностранных дел России провел переговоры с главой МИД Армении Вопросы региональной безопасности и повестка армяно-российских отношений обсуждались в ходе консультаций замглавы МИД России Михаила Галузина и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Ереване.
В регионе
26 апреля 2023 г. 09:55
Замминистра иностранных дел России провел переговоры с главой МИД Армении

Вопросы региональной безопасности и повестка армяно-российских отношений обсуждались в ходе консультаций замглавы МИД России Михаила Галузина и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Ереване.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Обозначена необходимость активизации усилий по всем трекам армяно-азербайджанской нормализации в соответствии с договоренностями лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января, 26 ноября 2021 года и 31 октября 2022 года", - сказано в сообщении.

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Версия на английском языке Russian Deputy FM holds meeting with Ararat Mirzoyan in Yerevan
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN başçısının müavini İrəvanda Ararat Mirzoyanla görüşüb

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