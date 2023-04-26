Замминистра иностранных дел России провел переговоры с главой МИД Армении

Вопросы региональной безопасности и повестка армяно-российских отношений обсуждались в ходе консультаций замглавы МИД России Михаила Галузина и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Ереване.

Вопросы региональной безопасности и повестка армяно-российских отношений обсуждались в ходе консультаций замглавы МИД России Михаила Галузина и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Ереване.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Обозначена необходимость активизации усилий по всем трекам армяно-азербайджанской нормализации в соответствии с договоренностями лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января, 26 ноября 2021 года и 31 октября 2022 года", - сказано в сообщении.