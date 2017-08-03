 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Замминистра иностранных дел Ирана направился в Турцию

    Хоссейн Джабер ​Ансари встретился 2 августа с замминистра обороны РФ Александром Фоминым

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Ирана по Ближнему Востоку Хоссейн Джабер Ансари направился в Турцию. 

    Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, он проведет переговоры с турецкими чиновниками о ситуации в Сирии и регионе.

    2 августа заместители министров иностранных дел РФ, Ирана и Ирака Михаил Богданов, Хоссейн Ансари и Низар Хейраллы провели в Москве трехстороннюю экспертную встречу по Сирии. Ансари также встретился с замминистра обороны РФ Александром Фоминым.

    Отметим, что 2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий введение санкций против Ирана, России и КНДР.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi