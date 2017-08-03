Замминистра иностранных дел Ирана направился в Турцию

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Ирана по Ближнему Востоку Хоссейн Джабер Ансари направился в Турцию.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, он проведет переговоры с турецкими чиновниками о ситуации в Сирии и регионе.

2 августа заместители министров иностранных дел РФ, Ирана и Ирака Михаил Богданов, Хоссейн Ансари и Низар Хейраллы провели в Москве трехстороннюю экспертную встречу по Сирии. Ансари также встретился с замминистра обороны РФ Александром Фоминым.

Отметим, что 2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий введение санкций против Ирана, России и КНДР.