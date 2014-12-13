Грузия планирует наладить производство автомобилей

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ "В настоящее время у нас не производятся автомобили, однако уже несколько иностранных компаний выразили желание производить данную продукцию в Грузии". Как сообщает Report со ссылкой на издание Грузия-Online, об этом заявила замминистра экономики страны Натия Микеладзе.

По ее словам, на данном этапе грузинская сторона начала рассматривать предложения от этих компаний.

"Мы уже два года работаем по этой теме и достигли того, что к нам приезжали представители голландских и шведских компаний, которые выразили желание сотрудничать с нами. Пока ведется процесс выбора территории и площади, так как эти заводы требуют довольно большую территорию. Мы должны присвоить произведенным нами автомашинам определенные квоты и они должны быть признаны международным стандартом, и вскоре у нас будет произведенный нами транспорт", - подчеркнула замминистра.

Ранее грузинские СМИ сообщали, что в Тбилиси предполагается строительство завода по производству автобусов.