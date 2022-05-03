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Замгоссекретаря США провела встречу с главой МИД Армении

Замгоссекретаря США провела встречу с главой МИД Армении В Вашингтоне состоялась встреча заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.
В регионе
3 мая 2022 г. 13:00
Замгоссекретаря США провела встречу с главой МИД Армении

В Вашингтоне состоялась встреча заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-службе армянского МИД.

Мирзоян и Нуланд обменялись мнениями о вопросах региональной безопасности и стабильности, обсудили реализацию договоренностей, достигнутых между лидерами Азербайджана и Армении в Сочи и Брюсселе, а также процесс начала переговоров для подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

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