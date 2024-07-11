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Замгоссекретаря США: Действия властей Грузии угрожают евроатлантическому будущему страны

Замгоссекретаря США: Действия властей Грузии угрожают евроатлантическому будущему страны США серьезно обеспокоены антидемократическими действиями правительства Грузии, которые ставят под угрозу евроатлантическое будущее страны.
В регионе
11 июля 2024 г. 10:32
Замгоссекретаря США: Действия властей Грузии угрожают евроатлантическому будущему страны

США серьезно обеспокоены антидемократическими действиями правительства Грузии, которые ставят под угрозу евроатлантическое будущее страны.

Как передает Report, об этом в соцсети "Х" написала замгоссекретаря США по вопросам демократии и прав человека Узра Зейя.

"Мы приехали в Тбилиси, чтобы подчеркнуть нашу непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Также поддержку грузинскому народу, его право на свободные и справедливые выборы, включая свободу объединений и выражения мнений. США серьезно обеспокоены антидемократическими действиями правительства Грузии, которые угрожают евроатлантическому будущему Грузии", - написала она.

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