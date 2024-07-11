Замгоссекретаря США: Действия властей Грузии угрожают евроатлантическому будущему страны

США серьезно обеспокоены антидемократическими действиями правительства Грузии, которые ставят под угрозу евроатлантическое будущее страны.
Как передает Report, об этом в соцсети "Х" написала замгоссекретаря США по вопросам демократии и прав человека Узра Зейя.
"Мы приехали в Тбилиси, чтобы подчеркнуть нашу непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Также поддержку грузинскому народу, его право на свободные и справедливые выборы, включая свободу объединений и выражения мнений. США серьезно обеспокоены антидемократическими действиями правительства Грузии, которые угрожают евроатлантическому будущему Грузии", - написала она.