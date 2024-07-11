Замгоссекретаря США: Действия властей Грузии угрожают евроатлантическому будущему страны

США серьезно обеспокоены антидемократическими действиями правительства Грузии, которые ставят под угрозу евроатлантическое будущее страны.

США серьезно обеспокоены антидемократическими действиями правительства Грузии, которые ставят под угрозу евроатлантическое будущее страны.

Как передает Report, об этом в соцсети "Х" написала замгоссекретаря США по вопросам демократии и прав человека Узра Зейя.

"Мы приехали в Тбилиси, чтобы подчеркнуть нашу непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Также поддержку грузинскому народу, его право на свободные и справедливые выборы, включая свободу объединений и выражения мнений. США серьезно обеспокоены антидемократическими действиями правительства Грузии, которые угрожают евроатлантическому будущему Грузии", - написала она.