Заместитель госминистра Грузии ознакомилась с проблемами сел компактного проживания азербайджанцев

Заместитель государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Лия Гигаури посетила район компактного проживания азербайджанцев - Марнеули.
Как сообщает грузинское бюро Report, заместитель госминистра побывала в селах Гырмызы, Гызылгаджилы, Тамарис и Церетели.
Она поинтересовалась беспокоящими местных жителей вопросами, коснулась осуществляемых в связи с нацменьшинствами госпрограмм и проектов, рассказала о реализуемых в Марнеули проектах.
На встречах также рассказали о новой инициативе правительства, согласно которой пенсионеры, лица, не имеющие соцобеспечения, люди с ограниченными возможностями и хроническими заболеваниями смогут приобрести лекарства 35 наименований по 1 лари.
На встречах заместителя госминистра сопровождали губернатор Квемо-Картли Шота Рехвиашвили, глава ИВ Марнеульского района Заур Даргаллы и представители местных органов власти.
Cəmilə BabayevaАвтор новости