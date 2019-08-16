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Заместитель госминистра Грузии ознакомилась с проблемами сел компактного проживания азербайджанцев

Замгосминистра Грузии ознакомилась с проблемами азербайджанцев Грузии
© Report

Заместитель государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Лия Гигаури посетила район компактного проживания азербайджанцев - Марнеули.

Как сообщает грузинское бюро Report, заместитель госминистра побывала в селах Гырмызы, Гызылгаджилы, Тамарис и Церетели. 

Она поинтересовалась беспокоящими местных жителей вопросами, коснулась осуществляемых в связи с нацменьшинствами госпрограмм и проектов, рассказала о реализуемых в Марнеули проектах. 

На встречах также рассказали о новой инициативе правительства, согласно которой пенсионеры, лица, не имеющие соцобеспечения, люди с ограниченными возможностями и хроническими заболеваниями смогут приобрести лекарства 35 наименований по 1 лари. 

На встречах заместителя госминистра сопровождали губернатор Квемо-Картли Шота Рехвиашвили, глава ИВ Марнеульского района Заур Даргаллы и представители местных органов власти. 

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