Замглавы УФСИН по Республике Дагестан найден мертвым в своем рабочем кабинете

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Заместитель начальника УФСИН России по Республике Дагестан был найден мертвым в своем рабочем кабинете. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил его родственник.

Яралиев был найден мертвым со следами многочисленных побоев в своем кабинете 1 июля, после того, как не вышел на утренний развод. Сообщивший о его смерти родственник Яралиева сказал, что узнал о произошедшем от третьих лиц.

Похороны Яралиева прошли вечером 2 июля.