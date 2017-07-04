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    Замглавы УФСИН по Республике Дагестан найден мертвым в своем рабочем кабинете

    Яралиев был найден мертвым со следами многочисленных побоев в своем кабинете

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Заместитель начальника УФСИН России по Республике Дагестан был найден мертвым в своем рабочем кабинете. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости,  об этом заявил его родственник.

    Яралиев был найден мертвым со следами многочисленных побоев в своем кабинете 1 июля, после того, как не вышел на утренний развод. Сообщивший о его смерти родственник Яралиева сказал, что узнал о произошедшем от третьих лиц.

    Похороны Яралиева прошли вечером 2 июля.

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