О нас

Замглавы Следкома Армении снят с должности, известно имя его преемника

Замглавы Следкома Армении снят с должности, известно имя его преемника В Следственном комитете Армении очередное кадровое изменение – решением премьера Никола Пашиняна с должности снят заместитель председателя Артур Меликян.
В регионе
8 января 2025 г. 14:31
Замглавы Следкома Армении снят с должности, известно имя его преемника

В Следственном комитете Армении очередное кадровое изменение – решением премьера Никола Пашиняна с должности снят заместитель председателя Артур Меликян.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, чиновник по совместительству возглавлял также управление по расследованию особо важных дел. Он занимал пост с 20 декабря 2019 года.

На эту должность назначен Вазген Аветисян. Другим заместителем главы Следкома назначен Артур Наапетян.

Отметим, в конце ноября прошлого года сменилось руководство СК. Был снят с должности председатель Аргишти Кярамян, ему на смену пришел Артур Погосян, до этого занимавший пост заместителя генпрокурора.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Глава МИД: Армения хочет стать стратегическим партнером США
Глава МИД: Армения хочет стать стратегическим партнером США
8 января 2025 г. 15:01
Польша проведет встречу глав МО ФРГ, Франции, Британии, Италии и Украины
Польша проведет встречу глав МО ФРГ, Франции, Британии, Италии и Украины
8 января 2025 г. 14:53
Мирзоян: Число пограничников РФ границе Армении с Турцией может быть сокращено
Мирзоян: Число пограничников РФ границе Армении с Турцией может быть сокращено
8 января 2025 г. 14:48
Мирзоян: Армения хочет быть связующим звеном между Азербайджаном и Турцией
Мирзоян: Армения хочет быть связующим звеном между Азербайджаном и Турцией
8 января 2025 г. 14:36
МИД Армении: Mиссия ЕС продолжит мониторить границу с Азербайджаном до ее полной делимитации
МИД Армении: Mиссия ЕС продолжит мониторить границу с Азербайджаном до ее полной делимитации
8 января 2025 г. 14:30
Мирзоян: Ереван и Баку зафиксировали прогресс в нормализации отношений
Мирзоян: Ереван и Баку зафиксировали прогресс в нормализации отношений
8 января 2025 г. 14:24
Flydubai продлила приостановку полетов в Сочи и Минводы
Flydubai продлила приостановку полетов в Сочи и Минводы
8 января 2025 г. 14:07
Лидер новых властей Сирии нанесет первый зарубежный визит в Турцию
Лидер новых властей Сирии нанесет первый зарубежный визит в Турцию
8 января 2025 г. 13:36
Глава МИД: Макрон неверно информирован о процессах в Грузии
Глава МИД: Макрон неверно информирован о процессах в Грузии
8 января 2025 г. 13:02
СМИ: Турция и Сирия планируют крупномасштабную военную операцию против PKK
СМИ: Турция и Сирия планируют крупномасштабную военную операцию против PKK
8 января 2025 г. 12:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi