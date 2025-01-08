Замглавы Следкома Армении снят с должности, известно имя его преемника

В Следственном комитете Армении очередное кадровое изменение – решением премьера Никола Пашиняна с должности снят заместитель председателя Артур Меликян.

В Следственном комитете Армении очередное кадровое изменение – решением премьера Никола Пашиняна с должности снят заместитель председателя Артур Меликян.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, чиновник по совместительству возглавлял также управление по расследованию особо важных дел. Он занимал пост с 20 декабря 2019 года.

На эту должность назначен Вазген Аветисян. Другим заместителем главы Следкома назначен Артур Наапетян.

Отметим, в конце ноября прошлого года сменилось руководство СК. Был снят с должности председатель Аргишти Кярамян, ему на смену пришел Артур Погосян, до этого занимавший пост заместителя генпрокурора.