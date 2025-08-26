Замглавы правительства: В Кыргызстане больше нет ОПГ

В Кыргызстане искоренена организованная преступность.

Как передает Report, об этом заявил замглавы Кабмина Кыргызстана, глава Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев на встрече с жителями Узгенского района Ошской области.

По его словам, переговорного процесса с членами ОПГ никогда не будет, борьба с ними ведется в рамках закона.

Он сообщил, что ранее члены ОПГ были во всех сельских округах Узгенского района. В рамках мероприятий по борьбе с организованной преступностью были задержаны семь лидеров группировок, которые впоследствии отказались от криминальной идеологии.