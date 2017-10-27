Замглавы МВД России подал рапорт об отставке

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Заместитель главы МВД России Александр Махонов подал рапорт об отставке после возбуждения дела в отношении главного конструктора МВД. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель министерства Ирина Волк.

По ее словам, это еще раз подчеркивает, что ведомство "неукоснительно придерживается принципа персональной ответственности" руководителей за проступки, которые совершили их подчиненные. Она также отметила, что Махонов подал в отставку по собственному желанию.

17 декабря Басманный суд санкционировал арест врио начальника ФКУ НПО "Специальная техника и связь" МВД России Андрея Нечаева по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. 17 октября Нечаев был задержан по месту жительства после того, как МВД получило доказательства его противоправной деятельности.