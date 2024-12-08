Замглавы МВД Грузии: Участники беспорядков на митингах в Тбилиси заранее прошли подготовку

Участники беспорядков на митингах в Тбилиси заранее прошли подготовку и были обучены, как скрывать свои лица, чтобы их сложно было идентифицировать.

Участники беспорядков на митингах в Тбилиси заранее прошли подготовку и были обучены, как скрывать свои лица, чтобы их сложно было идентифицировать.

Как передает Report , об этом заявил на брифинге замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе.

"Простой анализ ясно показывает, что подстрекатели и исполнители насилия действовали с ощущением безнаказанности. На это они шли потому, что скрытые лица невозможно было идентифицировать. Указанное, возможно, однозначно связано с той предварительной подготовкой и учениями, которые прошли участники акции", - сказал Дарахвелидзе.

Отметим, что в Грузии 28 ноября началась очередная волна антиправительственных демонстраций после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" решила до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов сообщества.