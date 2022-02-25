Замглавы МО: Украинские военные обороняются с превосходящей силой на четырех направлениях

Вооруженные силы Украины в данный момент ведут оборонительные боевые действия на четырех направлениях.
Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в пятницу.
"Сейчас Вооруженные силы Украины самоотверженно ведут оборонительные боевые действия с превосходящей силой противника по 4-м направлениям – Северское, Слобожанское, Таврическое и ООС", - отметила Маляр.
Она добавила, что украинские воины сильны, мотивированы и несокрушимы.