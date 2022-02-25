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Замглавы МО: Украинские военные обороняются с превосходящей силой на четырех направлениях

Замглавы МО: Украинские военные обороняются с превосходящей силой на четырех направлениях Вооруженные силы Украины в данный момент ведут оборонительные боевые действия на четырех направлениях.
В регионе
25 февраля 2022 г. 11:27
Замглавы МО: Украинские военные обороняются с превосходящей силой на четырех направлениях

Вооруженные силы Украины в данный момент ведут оборонительные боевые действия на четырех направлениях.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в пятницу.

"Сейчас Вооруженные силы Украины самоотверженно ведут оборонительные боевые действия с превосходящей силой противника по 4-м направлениям – Северское, Слобожанское, Таврическое и ООС", - отметила Маляр.

Она добавила, что украинские воины сильны, мотивированы и несокрушимы.

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