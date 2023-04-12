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Замглавы Минздрава Армении: В стране растет число наркоманов среди женщин

Замглавы Минздрава Армении: В стране растет число наркоманов среди женщин Наркомания в Армении стремительно молодеет, также все чаще зависимость приобретают представительницы женского пола.
В регионе
12 апреля 2023 г. 16:49
Замглавы Минздрава Армении: В стране растет число наркоманов среди женщин

Наркомания в Армении стремительно молодеет, также все чаще зависимость приобретают представительницы женского пола.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявила в парламенте замглавы Минздрава Лена Нанушян, отвечая на вопросы депутатов в ходе обсуждения законопроекта по обороту технической конопли.

Статистика, добавила она, основана на данных, полученных Минздравом от наркологических диспансеров. В основном растет использование синтетических наркотиков, которые распространяются в том числе через соцсети и мессенджеры.

Нанушян сообщила, что в ходе недавно прошедшего у премьер-министра совещания было решено уделить большее внимание переподготовке медиков-наркологов. Проводится и объяснительная работа со старшеклассниками в лицеях.

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Версия на английском языке Armenian health ministry reports increase in number of drug addicts among women

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