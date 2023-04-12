Замглавы Минздрава Армении: В стране растет число наркоманов среди женщин

Наркомания в Армении стремительно молодеет, также все чаще зависимость приобретают представительницы женского пола.

Наркомания в Армении стремительно молодеет, также все чаще зависимость приобретают представительницы женского пола.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявила в парламенте замглавы Минздрава Лена Нанушян, отвечая на вопросы депутатов в ходе обсуждения законопроекта по обороту технической конопли.

Статистика, добавила она, основана на данных, полученных Минздравом от наркологических диспансеров. В основном растет использование синтетических наркотиков, которые распространяются в том числе через соцсети и мессенджеры.

Нанушян сообщила, что в ходе недавно прошедшего у премьер-министра совещания было решено уделить большее внимание переподготовке медиков-наркологов. Проводится и объяснительная работа со старшеклассниками в лицеях.