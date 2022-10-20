Замглавы Минтранса РФ уйдет в отставку после взрыва на Крымском мосту

Замминистра транспорта России Александр Суханов, который курировал вопросы транспортной безопасности, после взрыва на Крымском мосту уйдет в отставку.

Замминистра транспорта России Александр Суханов, который курировал вопросы транспортной безопасности, после взрыва на Крымском мосту уйдет в отставку.

Как передает Report, об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Один из источников уточнил, что об отставке может быть объявлено до конца этой недели. Однако все может "переиграться" или затянуться, добавил другой источник.

Суханов занимает должность замминистра с июля 2020 года, до этого он работал заместителем главы Росавиации.

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин ранее заявил, что поврежденные пролеты Крымского моста будут демонтированы до конца года. По его словам, на данный момент металл для восстановления моста уже заказан, работают три металлургических завода.