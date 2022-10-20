О нас

Замглавы Минтранса РФ уйдет в отставку после взрыва на Крымском мосту

Замглавы Минтранса РФ уйдет в отставку после взрыва на Крымском мосту Замминистра транспорта России Александр Суханов, который курировал вопросы транспортной безопасности, после взрыва на Крымском мосту уйдет в отставку.
В регионе
20 октября 2022 г. 10:57
Замглавы Минтранса РФ уйдет в отставку после взрыва на Крымском мосту

Замминистра транспорта России Александр Суханов, который курировал вопросы транспортной безопасности, после взрыва на Крымском мосту уйдет в отставку.

Как передает Report, об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Один из источников уточнил, что об отставке может быть объявлено до конца этой недели. Однако все может "переиграться" или затянуться, добавил другой источник.

Суханов занимает должность замминистра с июля 2020 года, до этого он работал заместителем главы Росавиации.

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин ранее заявил, что поврежденные пролеты Крымского моста будут демонтированы до конца года. По его словам, на данный момент металл для восстановления моста уже заказан, работают три металлургических завода.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Политолог: В сомнительных посреднических услугах Парижа Баку не нуждается
Политолог: В сомнительных посреднических услугах Парижа Баку не нуждается
13 октября 2022 г. 13:18
Путин: Турция оказалась самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу
Путин: Турция оказалась самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу
13 октября 2022 г. 14:43
Фазаил Агамалы: Макрон продался за деньги армян
Фазаил Агамалы: Макрон продался за деньги армян
14 октября 2022 г. 11:45
Казахстан и Туркменистан договорились нарастить объемы взаимной торговли до $1 млрд
Казахстан и Туркменистан договорились нарастить объемы взаимной торговли до $1 млрд
15 октября 2022 г. 12:38
Азербайджан увеличил производство метанола до 62%
Азербайджан увеличил производство метанола до 62%
17 октября 2022 г. 12:30
Мевлют Чавушоглу: Азербайджан справедливо требует одинаковый статус для Лачынского и Зангезурского коридоров
Мевлют Чавушоглу: Азербайджан справедливо требует одинаковый статус для Лачынского и Зангезурского коридоров
17 октября 2022 г. 15:18
Ариф Рагимов освобожден от должности главы Операционной компании Baku City Circuit
Ариф Рагимов освобожден от должности главы Операционной компании Baku City Circuit
18 октября 2022 г. 11:45
Германия продлит работу всех трех АЭС до середины апреля 2023 года
Германия продлит работу всех трех АЭС до середины апреля 2023 года
18 октября 2022 г. 13:53
Азербайджан и Япония обсудили дальнейшее укрепление отношений
Азербайджан и Япония обсудили дальнейшее укрепление отношений
13 октября 2022 г. 17:58
В Хачмазе произошло ДТП, есть пострадавшие
ФотоВ Хачмазе произошло ДТП, есть пострадавшие
14 октября 2022 г. 22:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi