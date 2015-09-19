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    Замглавы Минкавказа: В Дагестане построят новый аэропорт

    Для развития транспортной доступности регионов Северного Кавказа прорабатывается вопрос строительства в Дагестане нового аэропорта

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/  Для развития транспортной доступности регионов Северного Кавказа прорабатывается вопрос строительства в Дагестане нового аэропорта. Как сообщает Report, об этом  в интервью ТАСС заявил  замминистра России по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов.

    По его словам, наладить транспортную инфраструктуру и логистику регионы СКФО самостоятельно, без поддержки государства, не могут. Северный Кавказ крайне привлекателен с туристической точки зрения, однако добраться до ряда населенных пунктов в настоящее время непросто, отметил Байсултанов.

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