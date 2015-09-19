Замглавы Минкавказа: В Дагестане построят новый аэропорт

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Для развития транспортной доступности регионов Северного Кавказа прорабатывается вопрос строительства в Дагестане нового аэропорта. Как сообщает Report, об этом в интервью ТАСС заявил замминистра России по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов.

По его словам, наладить транспортную инфраструктуру и логистику регионы СКФО самостоятельно, без поддержки государства, не могут. Северный Кавказ крайне привлекателен с туристической точки зрения, однако добраться до ряда населенных пунктов в настоящее время непросто, отметил Байсултанов.