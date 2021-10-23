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Замглавы МИД Узбекистана: Будущее Центральной Азии – развитый транспортный хаб 

Замглавы МИД Узбекистана: Будущее Центральной Азии – развитый транспортный хаб  Узбекистан видит регион Центральной Азии в будущем развитым во всех направлениях транспортным хабом с возможностью выхода, в том числе, к Каспийскому бассейну, заявил замглавы МИД Фуркат Сиддиков.
В регионе
23 октября 2021 г. 10:40
Замглавы МИД Узбекистана: Будущее Центральной Азии – развитый транспортный хаб 

Узбекистан видит регион Центральной Азии в будущем развитым во всех направлениях транспортным хабом с возможностью выхода, в том числе, к Каспийскому бассейну.

Как сообщает корреспондент Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фуркат Сиддиков, выступая на встрече в Ташкенте в рамках экспертной платформы "Установление добрососедских отношений в Центральной Азии: прагматичная внешняя политика Узбекистана".

"Мы хотим, чтобы наш регион стал транспортным хабом, в том числе с выходом на Каспий", - заявил Сиддиков.

Узбекистан добился в последние годы коренного преобразования в отношениях с соседями в регионе, подняв их на новый уровень, считает замминистра. При этом отношения со всеми региональными государствами Центральной Азии "повышены до стратегического".

Но перед странами региона стоят новые задачи и вызовы, особенно в связи с новой ситуацией в Афганистане. И предстоит решение этих задач, в том числе и в отношениях с Афганистаном, отметил замминистра внешнеполитического ведомства Узбекистана.

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