Замглавы МИД Украины: Мы с уважением чтим память погибших в трагедии 20 Января

Заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко выступил с заявлением в связи с 35-й годовщиной трагедии 20 Января.

Заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко выступил с заявлением в связи с 35-й годовщиной трагедии 20 Января.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, в заявлении замминистра рассказал о резне, совершенной советской властью в Баку, и ее последствиях.

Он отметил, что, несмотря на это, трагедия не смогла помешать борьбе азербайджанского народа за независимость.

"Как бывший посол Украины в Азербайджане, я знаю некоторые подробности того, как советские войска подавляли мирные протесты в Баку. Мы с уважением чтим память азербайджанцев, погибших в трагедии 20 Января, и разделяем скорбь народа в этот траурный день", - добавил А.Мищенко.