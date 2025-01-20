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Замглавы МИД Украины: Мы с уважением чтим память погибших в трагедии 20 Января

Замглавы МИД Украины: Мы с уважением чтим память погибших в трагедии 20 Января Заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко выступил с заявлением в связи с 35-й годовщиной трагедии 20 Января.
В регионе
20 января 2025 г. 21:41
Замглавы МИД Украины: Мы с уважением чтим память погибших в трагедии 20 Января

Заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко выступил с заявлением в связи с 35-й годовщиной трагедии 20 Января.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, в заявлении замминистра рассказал о резне, совершенной советской властью в Баку, и ее последствиях.

Он отметил, что, несмотря на это, трагедия не смогла помешать борьбе азербайджанского народа за независимость.

"Как бывший посол Украины в Азербайджане, я знаю некоторые подробности того, как советские войска подавляли мирные протесты в Баку. Мы с уважением чтим память азербайджанцев, погибших в трагедии 20 Января, и разделяем скорбь народа в этот траурный день", - добавил А.Мищенко.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna XİN başçısının müavini: 20 Yanvar faciəsində həlak olanları ehtiramla anırıq

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