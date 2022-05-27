Замглавы МИД Туркменистана и генсек ОЭС обсудили вопросы взаимодействия

В Тегеране на полях сессии по реформам в Организации экономического сотрудничества состоялась встреча замглавы МИД Туркменистана Вепы Хаджиева и генерального секретаря ОЭС Хусрава Нозири.

В Тегеране на полях сессии по реформам в Организации экономического сотрудничества состоялась встреча замглавы МИД Туркменистана Вепы Хаджиева и генерального секретаря ОЭС Хусрава Нозири.

Как передает Report, стороны обсудили вопросы развития партнерства на пространстве ОЭС, а также реализации договоренностей, достигнутых ходе 15-го саммита ОЭС, состоявшегося в ноябре прошлого года в Ашхабаде.

Особое внимание стороны уделили организации ряда предстоящих встреч, нацеленных на решение актуальных проблем экономического сотрудничества в рамках организации. В частности, замглавы МИД Туркменистана и генсек ОЭС обменялись мнениями по вопросам организации встречи министров транспорта стран, не имеющих выхода к морю, намеченной на август этого года в Ашхабаде.

По мнению сторон, эта встреча имеет важное значение для дальнейшего развития транспортно-коммуникационной сети на пространстве Организации экономического сотрудничества.