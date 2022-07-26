Замглавы МИД: Турция нацелена на полноправное членство в ЕС

Отношения Анкары с Брюсселем не ограничиваются совместными проектами, и главной целью для Турции остается полноправное членство в Европейском союзе.

Отношения Анкары с Брюсселем не ограничиваются совместными проектами, и главной целью для Турции остается полноправное членство в Европейском союзе.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил замминистра иностранных дел и постпред Турции при ЕС Фарук Каймакджи по итогам заседания по обсуждению проекта "Общая проблема – различные культурные перспективы" во вторник в Анкаре.

По словам Каймакджи, диалог гражданского общества очень важен с точки зрения развития отношений между Турцией и Евросоюзом. Он также рассказал о важности отношений с ЕС.

"Отношения Анкары с Брюсселем не ограничиваются лишь совместными проектами, главной целью Турции является полноправное членство в ЕС. В этот период Турция планирует расширить сотрудничество с ЕС во всех областях, начиная от обновления Таможенного союза, введение безвизового режима, до безопасности и обороны. Турция и впредь будет действовать со всей решимостью", - сказал он.