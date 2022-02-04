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Замглавы МИД Турции отправится с визитом в Москву

Замглавы МИД Турции отправится с визитом в Москву Заместитель министра иностранных дел Турции Фарук Каймакджи отправится 4 февраля с визитом в Москву для консультаций с российскими коллегами по линии Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).
В регионе
4 февраля 2022 г. 00:12
Замглавы МИД Турции отправится с визитом в Москву

Заместитель министра иностранных дел Турции Фарук Каймакджи отправится 4 февраля с визитом в Москву для консультаций с российскими коллегами по линии Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

"Заместитель министра иностранных дел Фарук Каймакджи проведет консультации со своими российскими коллегами по Организации черноморского экономического сотрудничества, международным экономическим институтам, Европе и региональным вопросам в Москве 4 февраля 2022 года", - отмечается в заявлении.

Организация черноморского экономического сотрудничества - региональное экономическое объединение 12 государств Причерноморья и Южных Балкан, созданное по инициативе Турции. Членами ОЧЭС являются Россия, Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдова, Румыния, Сербия, Турция и Украина. В настоящее время статус наблюдателей имеют 13 стран (Австрия, Беларусь, Германия, Египет, Израиль, Италия, Польша, Словакия, США, Тунис, Франция, Хорватия, Чехия) и четыре организации (Конференция Энергетической хартии, Международный черноморский клуб, Черноморская комиссия и Европейская комиссия).

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