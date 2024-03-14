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Замглавы МИД Турции и РФ обсудили в Анкаре вопросы азербайджано-армянской нормализации

Замглавы МИД Турции и РФ обсудили в Анкаре вопросы азербайджано-армянской нормализации Замглавы МИД РФ Михаил Галузин провел в Анкаре консультации с турецким коллегой Бураком Акчапаром по темам азербайджано-армянской нормализации и дипломатического урегулирования конфликта в Украине.
В регионе
14 марта 2024 г. 00:35
Замглавы МИД Турции и РФ обсудили в Анкаре вопросы азербайджано-армянской нормализации

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин провел в Анкаре консультации с турецким коллегой Бураком Акчапаром по темам азербайджано-армянской нормализации и дипломатического урегулирования конфликта в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МИД РФ.

В ведомстве отметили, что стороны сопоставили взгляды на положение дел в Закавказье, "акцентировав важность процесса нормализации армяно-азербайджанских связей и содействия этому прежде всего в рамках региональных форматов".

"Обсуждена тематика украинского кризиса, включая перспективы его политико-дипломатического урегулирования. С российской стороны в таком контексте было указано на необходимость прекращения коллективным Западом во главе с США накачки киевского режима вооружениями, снятия руководством Украины самозапрета на переговоры с Россией, а также трезвого восприятия Киевом новых геополитических реалий", - указали во внешнеполитическом ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə ilə Rusiya Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşdırılması istiqamətində məsləhətləşmələr aparıb

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