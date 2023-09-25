Замглавы МИД Турции и РФ обсудили Карабах

Заместитель министра иностранных дел Турции Бурак Акчапар обсудил с российским коллегой Сергеем Вершинином ситуацию вокруг зерновой сделки, Карабах и Сирию.
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"Собеседники подробно обсудили ситуацию вокруг заключенных 22 июля 2022 года стамбульских договоренностей после прекращения черноморской инициативы по вывозу украинского продовольствия, - отметили в миссии. - Кроме того, внимание было уделено развитию событий в процессе карабахского урегулирования и текущей обстановки в Сирии".
С обеих сторон была подчеркнута важность "обеспечения глобальной продовольственной безопасности и оказания необходимой поддержки нуждающимся странам, а также отмечена безальтернативность политико-дипломатического разрешения региональных кризисов".