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Замглавы МИД Турции и РФ обсудили Карабах

Замглавы МИД Турции и РФ обсудили Карабах Заместитель министра иностранных дел Турции Бурак Акчапар обсудил с российским коллегой Сергеем Вершинином ситуацию вокруг зерновой сделки, Карабах и Сирию.
В регионе
25 сентября 2023 г. 01:06
Замглавы МИД Турции и РФ обсудили Карабах

Заместитель министра иностранных дел Турции Бурак Акчапар обсудил с российским коллегой Сергеем Вершинином ситуацию вокруг зерновой сделки, Карабах и Сирию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в российском постпредстве при ООН по итогам встречи, состоявшейся на полях недели высокого уровня Генассамблеи.

"Собеседники подробно обсудили ситуацию вокруг заключенных 22 июля 2022 года стамбульских договоренностей после прекращения черноморской инициативы по вывозу украинского продовольствия, - отметили в миссии. - Кроме того, внимание было уделено развитию событий в процессе карабахского урегулирования и текущей обстановки в Сирии".

С обеих сторон была подчеркнута важность "обеспечения глобальной продовольственной безопасности и оказания необходимой поддержки нуждающимся странам, а также отмечена безальтернативность политико-дипломатического разрешения региональных кризисов".

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Версия на азербайджанском языке Rusiya və Türkiyənin XİN başçılarının müavinləri Qarabağı müzakirə ediblər

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