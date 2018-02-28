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    Замглавы МИД России призвал не допустить геополитических игр между странами СНГ

    Карасин: Эксперты отмечают попытки третьих стран сформировать у нас опасные факторы разногласия и соперничества между участниками СНГ

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Казахстан и Россия могут противостоять геополитическим играм в регионе, результат которых будет негативным для всех. 

    Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил  заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

    "Россия и Казахстан в состоянии сделать многое, чтобы не допустить проявления в нашем регионе геополитических игр с нулевой суммой, подобных тем, что мы наблюдаем в других частях постсоветского пространства, я уже не говорю о Ближнем Востоке и Северной Африке", - сказал Карасин, выступая на международной конференции  в Астане.

    По его словам, "эксперты отмечают попытки третьих стран сформировать у нас под боком опасные факторы разногласия и соперничества между участниками СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС".

    Г.Карасин отметил, что при этом в качестве инструмента запугивания используются антироссийские санкции, "которыми начинают грозить всем, кто продолжает оставаться верным партнерству и союзничеству с Россией". 

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