 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Замглавы МИД России обсудил с послом США проблемы безопасности на Южном Кавказе

    Кризис на Украине также стал одной из тем обсуждения

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ 12 марта статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин принял посла США в России Джона Теффта по его просьбе. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД России, в ходе беседы стороны обсудили перспективы урегулирования кризиса на Украине, а также проблемы безопасности на Южном Кавказе.

    "С российской стороны была подчеркнута контрпродуктивность введенных против России американских санкций, включая объявленные накануне новые персональные списки", - отмечается в сообщении пресс-службы МИД России. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi