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Замглавы МИД РФ: Учения Армении с США воспринимаются в Москве с элементом озабоченности

Замглавы МИД РФ: Учения Армении с США воспринимаются в Москве с элементом озабоченности Россия обратила самое серьезное внимание союзников в Армении, что их учения с США воспринимаются в Москве с элементом озабоченности.
В регионе
7 сентября 2023 г. 11:03
Замглавы МИД РФ: Учения Армении с США воспринимаются в Москве с элементом озабоченности

Россия обратила самое серьезное внимание союзников в Армении, что их учения с США воспринимаются в Москве с элементом озабоченности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Конечно, мы обратили на это внимание. И обратили самое серьезное внимание наших армянских союзников, союзников в Армении, на то, что это воспринимается нами с элементом озабоченности", - сказал он.

По его словам, Москва исходит из того, что "в духе союзничества нужно придерживаться практики учений с союзниками по ОДКБ".

Отметим, что совместные военные учения Армении и США EAGLE PARTNER 2023 пройдут на армянской территории с 11 по 20 сентября.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: “Ermənistanın ABŞ-la keçirəcəyi təlimlər Moskvada narahatlıqla qarşılanır”
Версия на английском языке Russian deputy FM: Moscow concerned over Armenia’s exercises with US

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