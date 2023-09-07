Замглавы МИД РФ: Учения Армении с США воспринимаются в Москве с элементом озабоченности

Россия обратила самое серьезное внимание союзников в Армении, что их учения с США воспринимаются в Москве с элементом озабоченности.

Россия обратила самое серьезное внимание союзников в Армении, что их учения с США воспринимаются в Москве с элементом озабоченности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Конечно, мы обратили на это внимание. И обратили самое серьезное внимание наших армянских союзников, союзников в Армении, на то, что это воспринимается нами с элементом озабоченности", - сказал он.

По его словам, Москва исходит из того, что "в духе союзничества нужно придерживаться практики учений с союзниками по ОДКБ".

Отметим, что совместные военные учения Армении и США EAGLE PARTNER 2023 пройдут на армянской территории с 11 по 20 сентября.