Замглавы МИД РФ: Участие ЕС в переговорах по Украине исключено

Участие Евросоюза в переговорах по Украине исключено, при этом Брюссель может сыграть роль в урегулировании конфликта, прекратив оказание военной и иной помощи Киеву.

Участие Евросоюза в переговорах по Украине исключено, при этом Брюссель может сыграть роль в урегулировании конфликта, прекратив оказание военной и иной помощи Киеву.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Ничто не свидетельствует о том, что может быть какой-то прорыв на сегодня (в отношениях с Европой). На сегодняшний день страны ЕС и европейцы требуют почему-то место за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта. Это просто поражает", - сказал он.

Он подчеркнул, что "весь смысл европейской политики заключался в том, чтобы не дать конфликту закончиться с применением политики-дипломатических средств, а продолжать его до полной победы над Россией, нанесения ей стратегического поражения".

"Собственно, это исключает какую-либо роль Евросоюза и европейских стран в предстоящих переговорах по урегулированию конфликта на Украине", - сказал Грушко.

По словам замминистра, "если Европа действительно хочет сыграть какую-то роль в урегулировании конфликта, то сделать это очень просто - прекратить оказание всяческой военной поддержки и иной поддержки киевскому режиму".