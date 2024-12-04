Замглавы МИД РФ: Шансы на компромисс между Москвой и Киевом равны нулю

Шансы на компромисс между Россией и Украиной на данный момент равны нулю из-за несовместимости позиций двух стран.

Шансы на компромисс между Россией и Украиной на данный момент равны нулю из-за несовместимости позиций двух стран.

Как передает Report, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью телеканалу CNN.

"На данный момент шансы на компромисс равны нулю. Только когда Киев начнет понимать, что Россия ни за что не пойдет по предложенному ими пути, могут открыться новые пути и возможности", - сказал российский дипломат.

Напомним, что 14 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации в Украине. Среди них вывод ВСУ из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. В Украине также должны в полной мере быть обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан. Россия считает необходимым отменить все западные санкции против нее и установить внеблоковый и безъядерный статус Украины. Киев российский мирный план отверг.