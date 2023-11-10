Замминистра: Готовность Москвы организовать встречу глав МИД Азербайджана, РФ и Армении неизменна

Москва своевременно объявит о трехсторонней встрече глав МИД РФ, Азербайджана и Армении, когда согласует сроки.

Москва своевременно объявит о трехсторонней встрече глав МИД Азербайджана, Армении и России, когда согласует сроки.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Мы неоднократно подтверждали нашу готовность предоставить московскую площадку для дальнейшего диалога на уровне министров иностранных дел Армении и Азербайджана по вопросам нормализации отношений и подписания мирного договора. Когда мы согласуем сроки такого мероприятия, то своевременно об этом объявим", - указал замминистра.

Галузин подчеркнул, что готовность Москвы принять соответствующую встречу неизменна.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ранее, что российская сторона исходит из того, что дорожной картой нормализации двусторонних отношений остается комплекс трехсторонних договоренностей, которые были приняты в период с 2020 по 2022 годы. Он включает подписание мирного договора между двумя странами, разблокировку экономических, транспортных связей на Южном Кавказе.