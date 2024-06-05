Замглавы МИД РФ: Россия готова оказать поддержку примирению Армении и Азербайджана

Москва подтверждает готовность оказать поддержку примирению Еревана и Баку.

Москва подтверждает готовность оказать поддержку примирению Еревана и Баку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Как отметил замминистра, российская сторона позитивно оценивает прошедшую 10-11 мая в Казахстане встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова по выработке мирного договора.

"Ее проведение дало сторонам возможность продвинуться на пути к миру и стабильности на Южном Кавказе. Сделан еще один важный шаг в этом направлении, - подчеркнул Галузин. - Москва уже дважды - в мае и июле 2023 года - принимала у себя раунды мирных переговоров между Баку и Ереваном. Готовы и впредь оказывать всемерную поддержку примирению двух братских России народов, содействовать поиску взаимоприемлемых и сбалансированных решений в целях обеспечения безопасности и процветания всех стран региона".