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Замглавы МИД РФ подчеркнул значимую роль ДН в построении многополярного мира

Замглавы МИД РФ подчеркнул значимую роль ДН в построении многополярного мира Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин отметил авторитетную роль Движения неприсоединения (ДН) в построении многополярного миропорядка.
В регионе
24 сентября 2024 г. 21:23
Замглавы МИД РФ подчеркнул значимую роль ДН в построении многополярного мира

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин отметил авторитетную роль Движения неприсоединения (ДН) в построении многополярного миропорядка.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте российского дипведомства по итогам министерской встречи ДН, состоявшейся накануне на полях недели высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН.

"В своем выступлении Сергей Вершинин отметил значительный рост авторитета Движения на глобальной арене, обусловленный важной ролью этой представительной структуры в построении многополярной системы международных отношений", - указали в МИД РФ.

В ходе встречи замминистра изложил принципиальные подходы РФ к урегулированию палестино-израильского конфликта, а также подтвердил настрой российской стороны на дальнейшее укрепление взаимодействия с объединением, в том числе на площадке ООН.

Отметим, что Россия имеет статус наблюдателя в Движении неприсоединения, уточнили в дипведомстве.

Начиная с 2019 года в соответствии с единогласным решением стран - членов Движения неприсоединения Азербайджан стал председательствовать в этом институте сроком на три года. Единогласным решением стран-членов в 2022 году председательство в Движении неприсоединения нашей страны было продлено еще на один год.

Выступая на церемонии открытия XI Глобального Бакинского форума на тему "Восстановление раздробленного мира", президент Ильхам Алиев заявил, что по итогам четырехлетнего председательства Азербайджана в Движении неприсоединения в этом втором по величине после ООН международном институте, объединяющем 120 стран, была создана особая атмосфера.

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