​Замглавы МИД РФ обсудил в Тегеране отношения России и Ирана со странами СНГ

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин на встрече в Тегеране со своим иранским коллегой Ибрагимом Рахимпуром обсудил развитие отношений РФ и Ирана с государствами постсоветского пространства.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил высокопоставленный дипломат.

"Состоялись продуктивные консультации, они прошли в хорошей атмосфере. Мы обсуждали региональные проблемы и обменивались суждениями относительно развития отношений наших двух стран с государствами постсоветского пространства. Какие-то более глубокие проблемы не входили в повестку дня", — сказал дипломат.

Отвечая на вопрос о недавних заявлениях представителя МИД Ирана о возможности созвать в скором времени встречу глав МИД РФ, Ирана и Азербайджана, Карасин сообщил: "Нет, мы это не обсуждали".