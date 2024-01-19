Замглавы МИД РФ обсудил с делегацией ХАМАС пути прекращения огня в Газе

Делегация палестинского радикального движения ХАМАС во главе с заместителем председателя политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком провела консультации с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым в Москве.

Делегация палестинского радикального движения ХАМАС во главе с заместителем председателя политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком провела консультации с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым в Москве.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении ХАМАС.

"Делегация исламского движения сопротивления ХАМАС во главе с главой отдела международных связей движения Мусой Абу Марзуком встретилась со специальным посланником президента России на Ближнем Востоке и в Африке, заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым в штаб-квартире МИД России в Москве в пятницу днем", - говорится в заявлении движения.

Стороны провели политические консультации, обсудили пути прекращения огня в секторе Газа.