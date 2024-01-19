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Замглавы МИД РФ обсудил с делегацией ХАМАС пути прекращения огня в Газе

Замглавы МИД РФ обсудил с делегацией ХАМАС пути прекращения огня в Газе Делегация палестинского радикального движения ХАМАС во главе с заместителем председателя политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком провела консультации с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым в Москве.
В регионе
19 января 2024 г. 16:50
Замглавы МИД РФ обсудил с делегацией ХАМАС пути прекращения огня в Газе

Делегация палестинского радикального движения ХАМАС во главе с заместителем председателя политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком провела консультации с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым в Москве.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении ХАМАС.

"Делегация исламского движения сопротивления ХАМАС во главе с главой отдела международных связей движения Мусой Абу Марзуком встретилась со специальным посланником президента России на Ближнем Востоке и в Африке, заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым в штаб-квартире МИД России в Москве в пятницу днем", - говорится в заявлении движения.

Стороны провели политические консультации, обсудили пути прекращения огня в секторе Газа.

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Версия на английском языке Russian deputy FM, Hamas delegation mull ways to ceasefire in Gaza

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