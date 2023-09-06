Замглавы МИД РФ назвал "большими фантазиями" заявления в ЕС о членстве Армении в НАТО

Замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал прозвучавшие в ЕС заявления о необходимости вступления Армении в НАТО "большими фантазиями".
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"Это большие фантазии, о том, что Армении следует вступить в Североатлантический альянс. - Армения - член ОДКБ, и мы исходим из реальности".
Грушко подчеркнул, что Москва и Ереван будут "продолжать укреплять военное и политическое сотрудничество".
"Это наш союзник, и в сфере безопасности мы полагаемся друг на друга. И я убежден в том, что эта константа будет определяющей в наших двусторонних отношениях на годы и годы вперед", - резюмировал высокопоставленный дипломат.
Напомним, 4 сентября Гюнтер Фелингер заявил в X (ранее Twitter), что Армения должна присоединиться к НАТО.