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Замглавы МИД РФ назвал "большими фантазиями" заявления в ЕС о членстве Армении в НАТО

Замглавы МИД РФ назвал "большими фантазиями" заявления в ЕС о членстве Армении в НАТО Замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал прозвучавшие в ЕС заявления о необходимости вступления Армении в НАТО "большими фантазиями".
В регионе
6 сентября 2023 г. 22:47
Замглавы МИД РФ назвал большими фантазиями заявления в ЕС о членстве Армении в НАТО

Замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал прозвучавшие в ЕС заявления о необходимости вступления Армении в НАТО "большими фантазиями".

Как передает Report, об этом дипломат рассказал ТАСС.

"Это большие фантазии, о том, что Армении следует вступить в Североатлантический альянс. - Армения - член ОДКБ, и мы исходим из реальности".

Грушко подчеркнул, что Москва и Ереван будут "продолжать укреплять военное и политическое сотрудничество".

"Это наш союзник, и в сфере безопасности мы полагаемся друг на друга. И я убежден в том, что эта константа будет определяющей в наших двусторонних отношениях на годы и годы вперед", - резюмировал высокопоставленный дипломат.

Напомним, 4 сентября Гюнтер Фелингер заявил в X (ранее Twitter), что Армения должна присоединиться к НАТО.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN rəsmisi Ermənistanın mümkün NATO üzvlüyü barədə: “Böyük fantaziyalardır”

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