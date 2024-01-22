Замглавы МИД РФ и посол Турции обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин провел встречу с послом Турции в стране Танжу Бильгичем.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин провел встречу с послом Турции в стране Танжу Бильгичем.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД РФ, стороны обсудили ситуацию на Южном Кавказе, в Центральной Азии и Украине.

"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшую координацию усилий в интересах укрепления мира и стабильности, прежде всего, на Южном Кавказе. Стороны констатировали эффективность двустороннего взаимодействия по региональной и международной проблематике", - отметили в ведомстве.