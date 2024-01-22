О нас

Замглавы МИД РФ и посол Турции обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Замглавы МИД РФ и посол Турции обсудили ситуацию на Южном Кавказе Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин провел встречу с послом Турции в стране Танжу Бильгичем.
В регионе
22 января 2024 г. 16:49
Замглавы МИД РФ и посол Турции обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин провел встречу с послом Турции в стране Танжу Бильгичем.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД РФ, стороны обсудили ситуацию на Южном Кавказе, в Центральной Азии и Украине.

"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшую координацию усилий в интересах укрепления мира и стабильности, прежде всего, на Южном Кавказе. Стороны констатировали эффективность двустороннего взаимодействия по региональной и международной проблематике", - отметили в ведомстве.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Moscow, Ankara to coordinate their steps in region
Версия на азербайджанском языке Moskva və Ankara regionda addımlarını koordinasiya edəcəklər

Экслюзивные новости

Польский политолог: Азербайджан разделяет цели экологической повестки Европы
Польский политолог: Азербайджан разделяет цели экологической повестки Европы
22 января 2024 г. 14:18
Евгений Михайлов : Успехи Азербайджана раздражают некоторых в ЕС и на Западе
Евгений Михайлов : Успехи Азербайджана раздражают некоторых в ЕС и на Западе
19 января 2024 г. 17:15
Экс-министр: COP - важный инструмент международного сообщества для решения климатических проблем
Экс-министр: COP - важный инструмент международного сообщества для решения климатических проблем
19 января 2024 г. 16:13
Эксперт о возможности достижения мира между Баку и Ереваном без посредников
Эксперт о возможности достижения мира между Баку и Ереваном без посредников
19 января 2024 г. 14:22
Президент Генассамблеи ООН: Приветствую процесс нормализации между Баку и Ереваном
Президент Генассамблеи ООН: Приветствую процесс нормализации между Баку и Ереваном
18 января 2024 г. 18:33
Президент Генассамблеи ООН: Надеюсь на хорошие итоги COP29 в Азербайджане
ФотоПрезидент Генассамблеи ООН: Надеюсь на хорошие итоги COP29 в Азербайджане
18 января 2024 г. 16:55
В Азербайджане в прошлом году самая высокая температура была зафиксирована в Джульфе
В Азербайджане в прошлом году самая высокая температура была зафиксирована в Джульфе
18 января 2024 г. 13:05
Глава СНБО Алексей Данилов: НАТО, Запад должны принять решение прямо сейчас
ФотоГлава СНБО Алексей Данилов: НАТО, Запад должны принять решение прямо сейчас
18 января 2024 г. 12:44
Шаберт: Требование Ереваном гарантов мирного договора - попытка оказать давление на Баку
Шаберт: Требование Ереваном гарантов мирного договора - попытка оказать давление на Баку
17 января 2024 г. 16:18
Представители французской общественности: Произошедшее в Эвиане - результат деятельности армянской диаспоры
Представители французской общественности: Произошедшее в Эвиане - результат деятельности армянской диаспоры
16 января 2024 г. 11:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi