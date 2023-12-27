Замглавы МИД РФ и посол Турции обсудили интеграционные процессы в Евразии

Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин и посол Турции в Москве Танжу Бильгич обсудили перспективы взаимодействия двух государств на многосторонних площадках.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин и посол Турции в Москве Танжу Бильгич обсудили перспективы взаимодействия двух государств на многосторонних площадках.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"Обсуждены актуальное состояние и перспективы российско-турецкого взаимодействия на многосторонних и региональных площадках экономического профиля, состояние мировой экономики и торговли, развитие интеграционных процессов в Евразии", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Танжу Бильгич обсудили практические аспекты взаимодействия двух стран в рамках многосторонних механизмов с замглавой МИД РФ Сергеем Рябковым.