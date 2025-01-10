Замглавы МИД РФ и посол ИРИ обсудили предстоящие контакты на высшем уровне

Замглавы МИД России Андрей Руденко и посол Ирана в Москве Казем Джалали обсудили в пятницу предстоящие контакты двух стран на высшем уровне.

Замглавы МИД России Андрей Руденко и посол Ирана в Москве Казем Джалали обсудили в пятницу предстоящие контакты двух стран на высшем уровне.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в МИД РФ.

"Обсуждались актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая предстоящие контакты на высшем уровне", - сказано в сообщении.

Ранее Джалали заявил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном будет подписан 17 января в ходе переговоров лидеров двух стран в Москве.