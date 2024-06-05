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Замглавы МИД РФ: Армения стала избегать контактов с Россией по линии МИД и Минобороны

Замглавы МИД РФ: Армения стала избегать контактов с Россией по линии МИД и Минобороны Армения перестала проявлять заинтересованность в контактах с Россией по линии МИД и Минобороны, что является результатом давления Запада.
В регионе
5 июня 2024 г. 03:21
Замглавы МИД РФ: Армения стала избегать контактов с Россией по линии МИД и Минобороны

Армения перестала проявлять заинтересованность в контактах с Россией по линии МИД и Минобороны, что является результатом давления Запада.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Михаил Галузин.

"С ноября 2023 года не было встреч министров иностранных дел. Партнеры не проявили заинтересованности к нашему предложению разработать и заключить очередной план межмидовских консультаций. Не по нашей вине заметно снизилась динамика контактов по линии оборонных ведомств. Просело и военно-техническое сотрудничество. Видим в этом результат давления западников, которые пытаются вынудить Ереван минимизировать связи с нашей страной", - отметил замминистра.

"Тем не менее рассчитываем, что публично озвученный настрой армянских властей работать над устранением проблемных моментов и раздражителей приобретет практическое воплощение. Мы к этому готовы", - подчеркнул Галузин.

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