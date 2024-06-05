Замглавы МИД РФ: Армения стала избегать контактов с Россией по линии МИД и Минобороны

Армения перестала проявлять заинтересованность в контактах с Россией по линии МИД и Минобороны, что является результатом давления Запада.
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"С ноября 2023 года не было встреч министров иностранных дел. Партнеры не проявили заинтересованности к нашему предложению разработать и заключить очередной план межмидовских консультаций. Не по нашей вине заметно снизилась динамика контактов по линии оборонных ведомств. Просело и военно-техническое сотрудничество. Видим в этом результат давления западников, которые пытаются вынудить Ереван минимизировать связи с нашей страной", - отметил замминистра.
"Тем не менее рассчитываем, что публично озвученный настрой армянских властей работать над устранением проблемных моментов и раздражителей приобретет практическое воплощение. Мы к этому готовы", - подчеркнул Галузин.