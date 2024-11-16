Замглавы МИД РФ: Армения дистанцировалась от всех форматов ОДКБ

Заявления армянской стороны говорят о дистанцировании Еревана от всех форматов работы ОДКБ на разных уровнях.

Заявления армянской стороны говорят о дистанцировании Еревана от всех форматов работы ОДКБ на разных уровнях.

Как передает Report, об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Панкин, отвечая на вопрос о возможности участия Армении в саммите ОДКБ 28 ноября.

"Вопрос обращайте к армянской стороне. Но судя по заявлениям армянской стороны, она дистанцируется на данном этапе от участия в абсолютно всех форматах деятельности ОДКБ на разных уровнях", - отреагировал Панкин.

Саммит состоится в Астане, где ожидается утверждение программы укрепления таджикско-афганской границы.

Программа рассчитана на несколько лет и предполагает ряд этапов: уточнение возможностей, практическое выполнение, реализацию на всем участке границы. Также она предполагает возможность корректировки номенклатуры поставляемого вооружения.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что "ОДКБ создает угрозы безопасности Армении, ее будущему существованию и суверенитету". Глава МИД Армении Арарат Мирзоян на международном форуме по вопросам безопасности в Варшаве заявил, что Ереван просчитывает все риски относительно решения о выходе из ОДКБ.