МИД Казахстана: Нет информации о заморозке Арменией членства в ОДКБ

Армения не предпринимала юридических действий для приостановления членства в ОДКБ.

Армения не предпринимала юридических действий для приостановления членства в ОДКБ.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил журналистам замминистра иностранных дел Казахстана Роман Василенко в кулуарах Сената.

"У меня информации о том, что Армения приостановила или приостанавливает свое членство, нет. Каких-либо юридических действий по приостановлению своего членства в ОДКБ Армения не предпринимала", - отметил он.

Он сказал, что в настоящее время представитель Казахстана является генсеком организации, и страна старается укрепить ОДКБ, поскольку она очень важна для безопасности государства.

Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе парламентского часа заявил о том, что страна юридически заморозит свое членство в ОДКБ, если организация не выполнит свои обязательства.