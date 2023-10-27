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Замглавы МИД Ирана встретился в Москве с членом делегации политбюро ХАМАС

Замглавы МИД Ирана встретился в Москве с членом делегации политбюро ХАМАС Замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Али Багери Кани обсудил в Москве с членом политбюро ХАМАС Абу Марзуком прекращение огня между Палестиной и Израилем.
В регионе
27 октября 2023 г. 13:02
Замглавы МИД Ирана встретился в Москве с членом делегации политбюро ХАМАС

Замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Али Багери Кани обсудил в Москве с членом политбюро ХАМАС Абу Марзуком прекращение огня между ХАМАС и Израилем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства Ирана в Москве.

"Али Багери Кани, заместитель министра иностранных дел по политическим вопросам, прибывший в Москву по приглашению своего российского коллеги для обмена мнениями и двусторонних консультаций, встретился с Абу Марзуком, членом политбюро ХАМАС", - указали в диппредставительстве.

По сообщению посольства, на этой встрече замглавы МИД Ирана подчеркнул, что приоритетом Тегерана в переговорах с иностранными сторонами является немедленное прекращение огня, снятие блокады Газы.

В четверг иранского коллегу принял в Москве и спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

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Версия на английском языке Deputy Iranian FM meets senior Hamas member in Moscow

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