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    Замглавы МИД Ирана прибыл в Москву

    Хосейн Амир Абдоллахиян проведет переговоры в МИД России

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян прибыл c визитом в Москву, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    "Замглавы МИДа находится с визитом в Москве для переговоров в МИД России", - сообщили представители посольства Ирана в Москве.

    По их словам, Абдоллахиян планирует, в частности, встретиться со своим коллегой Михаилом Богдановым.

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