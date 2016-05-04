Замглавы МИД Ирана прибыл в Москву

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян прибыл c визитом в Москву, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

"Замглавы МИДа находится с визитом в Москве для переговоров в МИД России", - сообщили представители посольства Ирана в Москве.

По их словам, Абдоллахиян планирует, в частности, встретиться со своим коллегой Михаилом Богдановым.