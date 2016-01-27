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    ​Замглавы МИД Ирана прибыл в Москву перед межсирийскими переговорами

    Хоссейн Амир Абдоллахиян прибыл в Москву для консультаций с руководством России

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян прибыл в Москву для консультаций с руководством России в преддверии межсирийских переговоров. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в посольстве Ирана в Москве.

    "Доктор Амир Абдоллахиян, заместитель министра иностранных дел Ирана, накануне (межсирийских) переговоров в Женеве прибыл в Москву для консультаций с российским руководством", — заявили в пресс-службе.

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