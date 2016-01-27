​Замглавы МИД Ирана прибыл в Москву перед межсирийскими переговорами

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян прибыл в Москву для консультаций с руководством России в преддверии межсирийских переговоров. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в посольстве Ирана в Москве.

"Доктор Амир Абдоллахиян, заместитель министра иностранных дел Ирана, накануне (межсирийских) переговоров в Женеве прибыл в Москву для консультаций с российским руководством", — заявили в пресс-службе.