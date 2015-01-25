Замглавы МИД Ирана назвал конструктивной встречу в Цюрихе

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи назвал конструктивными двухдневные переговоры замгоссекретаря США Уэнди Шерман с иранскими представителями, которая состоялась 23-24 января в Цюрихе.

"Двухдневные переговоры в Цюрихе были конструктивными, стороны переговоров приступили к обсуждению деталей… Со вчерашнего дня мы провели несколько двусторонних и трехсторонних встреч с американской делегацией и представителем ЕС, госпожой (Хельгой) Шмидт. В это время эксперты с двух сторон совещались", - цитирует Аббаса Report со ссылкой на РИА Новости.

"В ходе этих встреч стороны приступили к обсуждению различных вопросов, в особенности таких важных вопросов, как обогащение (урана) и санкции, в которых есть… сложные детали", - добавил он.

В пятницу министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф встретился с госсекретарем США Джоном Керри на полях Всемирного экономического форума в Давосе и обсудил последние события, касающиеся переговоров Ирана и "шестерки" международных посредников по иранской ядерной программе, передает телеканал Press TV.