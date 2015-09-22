В Иране создана комиссия по контролю за реализацией соглашения по ядерной программе

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назначил своего заместителя Аббаса Аракчи главой комиссии по контролю за выполнением совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сообщает Report со ссылкой на Mehr.

Как отмечает агентство, комиссия была создана по инициативе главы внешнеполитического ведомства и будет заниматься изучением процесса реализации плана действий, обозначенного в рамках соглашения по иранскому атому, которого в середине июля достигли Иран и "шестерка" международных посредников.

По данным агентства, команда переговорщиков по ядерной программе из Ирана, которую возглавляет Зариф, cегодня отправилась в Нью-Йорк для консультаций с "шестеркой" международных посредников относительно правовых, технических и организационных аспектов данного плана действий.