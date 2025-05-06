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Замглавы МИД Ирана: Баку и Тегеран стараются вернуть отношения в нормальное русло

Замглавы МИД Ирана: Баку и Тегеран стараются вернуть отношения в нормальное русло Замглавы МИД Ирана: Баку и Тегеран стараются вернуть отношения в нормальное русло
В регионе
6 мая 2025 г. 10:14
Замглавы МИД Ирана: Баку и Тегеран стараются вернуть отношения в нормальное русло

Отношения между Ираном и Азербайджаном многогранны.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде перед встречей в Центре анализа международных отношений (ЦАМО).

Он отметил, что в регионе нет других двух стран, которые были бы так тесно связаны друг с другом, как Иран и Азербайджан.

"Наши народы также очень близки. Мы стараемся устранить искусственные барьеры, возникшие между странами, и вернуть отношения в нормальное русло", - добавил он.

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Версия на английском языке Deputy FM: Baku and Tehran are trying to return relations to normal
Версия на азербайджанском языке XİN başçısının müavini: İran və Azərbaycan arasında münasibətləri öz məcrasına qaytarmağa çalışırıq

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