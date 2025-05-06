Замглавы МИД Ирана: Баку и Тегеран стараются вернуть отношения в нормальное русло

Замглавы МИД Ирана: Баку и Тегеран стараются вернуть отношения в нормальное русло

Отношения между Ираном и Азербайджаном многогранны.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде перед встречей в Центре анализа международных отношений (ЦАМО).

Он отметил, что в регионе нет других двух стран, которые были бы так тесно связаны друг с другом, как Иран и Азербайджан.

"Наши народы также очень близки. Мы стараемся устранить искусственные барьеры, возникшие между странами, и вернуть отношения в нормальное русло", - добавил он.