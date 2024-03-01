Замглавы МИД Грузии: Надеемся, что Азербайджан и Армения придут к соглашению

Грузия заинтересована в заключении мирного договора между Азербайджаном и Арменией, поэтому предлагает соседним странам свою площадку для переговоров.

Грузия заинтересована в заключении мирного договора между Азербайджаном и Арменией, поэтому предлагает соседним странам свою площадку для переговоров.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил на III Дипломатическом форуме в Анталье замглавы МИД Грузии Лаша Дарсалия.

По его словам, грузинская сторона надеется, что Ереван и Баку придут к соглашению, от которого выиграют обе стороны. Миру нет альтернативы, по этой причине Тбилиси поддерживает переговоры и установление стабильности на Южном Кавказе.