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Замглавы МИД Грузии: Надеемся, что Азербайджан и Армения придут к соглашению

Замглавы МИД Грузии: Надеемся, что Азербайджан и Армения придут к соглашению Грузия заинтересована в заключении мирного договора между Азербайджаном и Арменией, поэтому предлагает соседним странам свою площадку для переговоров.
В регионе
1 марта 2024 г. 15:02
Замглавы МИД Грузии: Надеемся, что Азербайджан и Армения придут к соглашению

Грузия заинтересована в заключении мирного договора между Азербайджаном и Арменией, поэтому предлагает соседним странам свою площадку для переговоров.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил на III Дипломатическом форуме в Анталье замглавы МИД Грузии Лаша Дарсалия.

По его словам, грузинская сторона надеется, что Ереван и Баку придут к соглашению, от которого выиграют обе стороны. Миру нет альтернативы, по этой причине Тбилиси поддерживает переговоры и установление стабильности на Южном Кавказе.

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Версия на английском языке Deputy FM: Georgia hopes Azerbaijan and Armenia to come to agreement
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan XİN rəhbərinin müavini: Ümid edirik ki, Azərbaycan və Ermənistan razılığa gələcəklər

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